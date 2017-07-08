В Петербурге сегодня прощаются в Даниилом Граниным

Сегодня в Санкт-Петербурге провожают в последний путь известного писателя Даниила Гранина. Напомним, он скончался в больнице в ночь на 5 июля 2017 года в возрасте 98 лет..

Как пишут "Невские новости", попрощаться с умершим пришли директор петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский , актер Олег Басилашвили, народный артист Николай Буров, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая и другие известные люди.

Свои соболезновании по поводу печального события выразили председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров‎, губернатор города на Неве Георгий Полтавченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Церемония прощания проходит в Таврическом дворце, после нее писатель будет похоронен на Комаровском кладбище.

Даниил Гранин известен как автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других.