На территории округа пройдут сплошные проверки пассажирских автобусов

20 июля в Югре пройдет оперативно-профилактическая операция «Автобус». Как сообщает окружное УМВД, цель мероприятия - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта.
В этот день сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки автобусов, уделяя особое внимание соблюдению водителями режима труда и отдыха, отсутствию внесенных в конструкцию транспортного средства изменений, их техническому состоянию, своевременному прохождению технического осмотра, наличию у водителя необходимой категории в водительском удостоверении, наличию документов, подтверждающих законность осуществляемой перевозки пассажиров.