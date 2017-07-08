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На территории округа пройдут сплошные проверки пассажирских автобусов

20 июля в Югре пройдет оперативно-профилактическая операция «Автобус». Как сообщает окружное УМВД, цель мероприятия - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта.

В этот день сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки автобусов, уделяя особое внимание соблюдению водителями режима труда и отдыха, отсутствию внесенных в конструкцию транспортного средства изменений, их техническому состоянию, своевременному прохождению технического осмотра, наличию у водителя необходимой категории в водительском удостоверении, наличию документов, подтверждающих законность осуществляемой перевозки пассажиров.


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Сегодня в 14:22, просмотров: 93, комментариев: 0


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