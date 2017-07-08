Пользователи интернета нашли во встрече Путина и Трампа аналогию с известным сериалом "Карточный домик"

Пользователи интернета сравнили Путина и Трампа с героями сериала "Карточный домик". В частности фотоколлаж, имитирующий встречу вымышленных президентов Петрова и Андервуда появился в сообществе "Лентач".

Комментаторы изображения разошлись во мнениях - является ли жест Трампа проявлением слабости или нет, поскольку протягивает руку первым тыльной стороной ладони вниз. "Мне одному это напомнило просьбу о разрешении, как в фильме "Планета обезьян"?", - пишет один из них. "Скорее всего Трамп это знает, и это ловушка, а Путин не торопится жать руку ибо, чувствует подвох", - отвечает другой.

Впрочем, политолог из Екатеринбурга Федор Крашенинников не видит в этом жесте никакого подтекста. "Искренне не понимаю всеобщего ажиотажа вокруг сцены с президентами на стульях. Когда два человека сидят рядом в креслах - они крайне ограничены в вариантах движений. Тем более есть еще и протокол. В "Домике" воспроизвели протокольную сцену - и все так удивляются, будто протокол вчера придумали", - заявил он в своем канале в Telegram.

Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась накануне на саммите G20 в Гамбурге. По сообщению "Газеты.ру", американский лидер отметил, что встреча с Путиным была потрясающей. Президенты обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и в КНДР, а также борьбу с терроризмом, кибербезопасность и некоторые другие вопросы сотрудничества между государствами.