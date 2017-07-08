Юные футболисты Когалыма прошли подготовку в летних группах московского "Спартака"

В Когалыме завершили свою работу летние смены группы подготовки юных футболистов центра «Spartak camp» чемпионов России – московского "Спартака". Благодаря поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» начинающие спортсмены получили уникальную возможность посещать мастер-классы тренеров «Академии «Спартак» по футболу имени Федора Черенкова.

Тренировки проводили именитые наставники академии: мастер спорта СССР, обладатель Кубка СССР по футболу 1972 года Александр Гребнев, мастер спорта СССР Геннадий Морозов, его воспитанник Кирилл Акилов и самый титулованный – Чемпион СССР 1969 года, обладатель Кубка СССР 1971, финалист Кубка СССР 1972 года, член Олимпийской сборной СССР Виктор Папаев. Последний по праву считается одним из лучших игроков в истории советского футбола, за свою карьеру он провел более 400 профессиональных матчей, а его стаж работы тренером составляет более 30 лет.

Под их руководством футбольные навыки по специальным методикам легендарной школы освоили 120 когалымских детей в возрасте от 6 до 13 лет. Помимо двухразовой тренировки в день для воспитанников были предусмотрены культурные и развлекательные мероприятия. Для всех юных спортсменов нефтяники закупили футбольную экипировку команды красно-белых. В завершение обучения все участники получили сертификаты об окончании официальной «Группы подготовки юных футболистов «Spartak camp» и подарки.