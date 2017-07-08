В Сургутском районе впервые прошел конкурс по созданию новых туристических продуктов

В Сургутском районе, 29 июня, впервые состоялся конкурс по созданию новых туристических продуктов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Главным условием состязания было софинансирование в размере не менее 50% от суммы предоставляемой субсидии. Всего на конкурс поступило 11 заявок, из которых жюри предстояло выбрать победителей и призеров.

В номинации «Развитие инфраструктуры для внутреннего и въездного туризма» победу одержало ЗАО «Сургутпромжелдотранс» с проектом «Приобретение снегоуплотнительной машины для Горнолыжного комплекса «Каменный Мыс» и получило субсидию в размере 600 тысяч рублей.

Второе место досталось индивидуальному предпринимателю Татьяне Макаровой и ее проекту «Совершенствование туристической базы «Рыбацкий стан», на реализацию которого она получила финансовую поддержку в 300 тысяч рублей.

В номинации «Развитие инфраструктуры для этнографического туризма» победа и субсидия в 325 тысяч рублей досталась индивидуальному предпринимателю Климу Кантерову с проектом «Совершенствование этностойбища «Хантыйский дворик».

Наконец, ООО Региональный центр поддержки лиц с ограниченными физическими возможностями «Надежда» получил первое место в номинации «Развитие социального туризма» и 200 тысяч рублей финансовой поддержки за проект «Туризм без границ».