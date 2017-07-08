9 июля в России отпразднуют День рыбака

В это воскресение 9 июля в стране отметят очередной День рыбака. Для людей, живущих на берегах сибирских рек, этот день почитаем. С рекой, с рыбой связан весь обиход и жизненный уклад семей.

В департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры отметили государственную поддержку, которая оказывается рыбной отрасли на уровне региона.

По данным Нижнеобского теруправления Росрыболовства, за 2016 г. промышленный вылов на территории Югры достиг максимального с 80-х гг. объема – 16,7 тыс. тонн. По сравнению с показателем 2015 г. добыча выросла на 34,4% (тогда рыбаки добыли 12,4 тыс. тонн рыбы).

Учитывая природные факты, государственную поддержку, динамика вылова имеет стабильную тенденцию роста. С 2012 по 2016 год показатель вырос в 2 раза, практически на 97%, с 8,4 тыс. тонн до 16,7 тыс. тонн соответственно. Сейчас округ обеспечивает себя рыбой почти на 50%.