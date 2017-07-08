Специалисты окружного Дома народного творчества посетили один из старейших населённых пунктов Югры

Накануне специалисты окружного Дома народного творчества посетили деревню Скрипунова Ханты-Мансийского района в рамках просветительско-экспедиционного проекта.

В поездке приняли участие казаки – члены станичного казачьего общества «Станица Ермаковская». Первоочередная задача экспедиции – исследование и трансляция традиционной культуры русского старожильческого населения и казачества Западной Сибири.

Выбор места проведения исследований был не случаен: деревня Скрипунова является одним из старейших поселений Югры. Основанный во второй половине XVII века, он почти полтора столетия был перевалочным пунктом на торговых путях из Северо-западных районов Сибири в европейскую часть России. Основателями деревни были ямщики, выходцы из казаков, выкупившие землю, на которой расположилась деревня, у аборигенов. Фамилия одного из ямщиков дала название деревне – Скрипунова.

Постепенно появились первая школа и магазин, в советское время была поставлена дизельная электростанция. Население занималось охотой, рыбным промыслом, сбором дикоросов. До революции здесь были и свои «богомазы», пишущие иконы.

В настоящее время деревне грозит полное исчезновение: уехали почти все жители, а между развалинами бывших домов гуляет ветер. На территории деревни находятся полуразрушенное здание, построенное в 1891 году. Когда-то в нем размещался Храм в честь Образа Спаса Нерукотворного, в середине прошлого века перестроенный под клуб. Несколько лет назад на обветшалые стены была помещена табличка, информирующая о том, что это объект культуры регионального значения.

В течение двух дней с 30 июня по 2 июля специалисты Окружного Дома народного творчества исследовали деревню: вели визуальную разведку и описание, проводили фотофиксацию выявленных объектов материального наследия местного населения. Полученную в ходе экспедиции в деревне Скрипунова информацию предполагается активно использовать в деятельности Центра русской культуры окружного Дома народного творчества.