ОБСЕ призвала Россию вернуть Крым Украине

Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске приняла резолюцию под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". По информации РБК ее автором является руководитель украинской делегации Артур Герасимов.

В тексте резолюции, в частности, говорится, что ОБСЕ "настоятельно призывает Российскую Федерацию отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы из временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя и вернуть их под контроль правительства Украины".

Кроме того, Россию призывают отменить свои решения о признании паспортов ДНР и ЛНР, а также прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской границы".

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда более 95% крымчан высказались за воссоединение с нашей страной. Украина и большинство членов ООН отказались признать результаты референдума.

