ХК "Югра" нацелена на выход в плей-офф КХЛ. Иначе может вылететь из лиги

Только выход в плей-офф гарантирует клубу место в КХЛ в будущем. Об этом заявил главный тренер ХК "Югра" Игорь Захаркин во время интервью на радиостанции HIT FM.

"Стратегическая задача – выход в плей-офф. По итогам сезона 2017/2018 четыре команды в любом случае будут выбывать. И теперь только место в плей-офф будет гарантировать продолжение развития клуба в системе КХЛ", - определил наставник задачи на сезон.

Напомним, что руководство КХЛ рассматривает возможность сокращения лиги до 24 команд. Перед сезоном 2017/2018 из лиги был исключен новокузнецкий "Металлург". Ожидается, что после регулярного чемпионата лигу покинут еще несколько клубов. Среди претендентов на вылет называют "Югру", хабаровский "Амур", тольяттинскую "Ладу", столичный Спартак и череповецкую "Северсталь".