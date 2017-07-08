В Югорских аэропортах появились новые авиарейсы

Как сообщили в окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, для югорчан открывают новые авиарейсы.

В нынешнем году в столице Самотлора введены новые авиарейсы: Нижневартовск - Пермь, Нижневартовск – Омск, Нижневартовск – Анталья. Также прогнозируется увеличение количества вылетов на 15% и пассажиропотока на 4%. В экономической столице Югры появились следующие направления: Сургут - Пермь, Сургут – Норильск. Планируется рост количества вылетов на 7% и пассажиропотока на 12%. Из аэровокзала окружного центра также теперь можно вылететь впо новым направлениям: Ханты-Мансийск - Тюмень - Омск, Ханты-Мансийск - Екатеринбург, Ханты-Мансийск - Самара - Пермь, Ханты - Мансийск – Анталья. Прогнозируется увеличение количества самолетовылетов на 6% и пассажиропотока на 7%.

В воздушной гавани города Белоярский введены прямые авиарейсы до Тюмени и Екатеринбурга. В городах Урай, Нягань, Советский, пгт. Кондинское и пгт. Березово в текущем году новые авиарейсы не вводились, а планируемый пассажиропоток и количество вылетов останутся на уровне 2016 года.