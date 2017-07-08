Социальные услуги в Югре получат дополнительное развитие

В течение двух месяцев окружные департаменты и муниципалитеты Югры изучали потребности населения в услугах, не оказываемых государственными организациями социального обслуживания. Такое поручение было дано первым заместителем губернатора автономного округа Геннадием Бухтиным.

Мониторинг показал, что югорчанам нужны группы круглосуточного, вечернего или выходного пребывания детей и школьников, сопровождающее проживание инвалидов, уход за тяжелобольными гражданами и пенсионерами.

По итогам исследования общественного мнения, востребованные услуги планируют включить в ведомственный перечень работ, оказываемых государственными и муниципальными структурами. К примеру, администрацией Лангепаса уже принято решение о внесении в список услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.

Социально-ориентированные НКО и соцпредприниматели тоже не остались в стороне. После изучения потребностей населения окружной департамент социального развития решил расширить и актуализировать имеющийся перечень социальных услуг и функций, которые переданы им на исполнение.