Хантымансийцев приглашают на «Ромашковое счастье»

Сегодня, по традиции, в Парке им. Бориса Лосева в Ханты-Мансийске отметят День семьи, любви и верности, в рамках которого в 16:00 состоится праздничное мероприятие «Ромашковое счастье».

С концертными номерами выступят творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра «Октябрь»: ансамбль народного танца «Алатырь», вокальный ансамбль «Второе дыхание», ансамбль русской песни «Печки-лавочки», солисты Ольга Голядинец, Евгения Евдокимова, Юлия и Ксения Скосыревы, Анна и Алена Долгушины, Ольга Конева, Михаил Алексеев.

Также участников праздничной программы ожидают интерактивные площадки: танцевальный флешмоб «Ромашка на счастье» от хореографического коллектива «Life in motion», рисунки на асфальте, мастер-класс по изготовлению подарочного сувенира, аквагрим от партнера праздника Центра социальной помощи семье и детям «Вега».