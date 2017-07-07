Избивший фельдшера скорой сургутянин отделался штрафом

Житель Сургута, в феврале затеявший по пьяни драку с бригадой скорой и несколько раз ударивший женщину-фельдшера, избежал серьезной ответственности и отделался судебным штрафом. Об этом сообщает официальный сайт СК по Югре.

Согласно предоставленной информации, любитель помахать кулаками в ходе следствия принес извинения пострадавшей от его рук женщине-врачу. Последняя приняла извинения и согласилась с прекращением уголовного дела, что и было сделано по решению суда.

Напомним, что в ночь на 13 февраля 2017 года бригада скорой прибыла в одну из квартир по улице 30 лет Победы для оказания медицинской помощи женщине. Затем в квартиру вошел пьяный мужик, который стал снимать происходящее на камеру своего мобильного телефона. После замечания фельдшера он ударил ее несколько раз по голове.