Снос здания бывшего тубдиспансера в Сургуте завершится к концу года

Все работы по сносу здания бывшего тубдиспансера в Сургуте будут завершены к четвертому кварталу 2017 года. Об этом на своей официальной странице в «Вконтакте» сообщил глава города Вадим Шувалов. По его словам, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора перед сносом требуется дезинфекция здания, несмотря на то, что она уже проводилась в 2014 году. На сегодняшний день завершен аукцион по определению подрядчика, готового осуществить работы по сносу здания, идет определение победителя. Между тем еще несколько месяцев назад, в марте, теперь уже бывший директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев говорил о том, что снос многострадального здания отодвигается на неопределенный срок.

Напоминаем, что объект перестал функционировать в 2013 году. В 2015 году сгорело здание лаборатории, а в мае 2016 года огонь уничтожил еще одно здание, повредив некоторые другие строения. Осенью того же года окружная прокуратура потребовала от администрации ликвидировать полуразрушенное строение.