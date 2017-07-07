Сургутская администрация заказала 13 тонн вазелина. Интересно зачем?

Лот на закупку 13000 килограмм вазелина был размещен администрацией Сургута на сайте Госзакупок. За 13 тонн «масла вазелинового медицинского" чиновники готовы заплатить 1 820 000 рублей из муниципального бюджета. Как стало известно, такое количество смазывающего вещества требуется для сургутского хлебозавода. Согласно документации медицинский вазелин «используется в пищевой промышленности в качестве смазывающего агента для подвижных частей оборудования. Для смазывания узлов машин и механизмов, в которых возможен контакт смазочного материала с продукцией пищевого назначения, например в кондитерском и хлебопекарном производстве".