В Гамбурге проходят первые переговоры между Трампом и Путиным

В немецком Гамбурге, в рамках саммита G20, проходит первая встреча между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщает Lenta.ru. Переговоры проходят в расширенном формате с участием главы МИДа Сергея Лаврова и и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Президент РФ напомнил, что они с Трампом уже несколько раз вели телефонные переговоры. Однако для решения «острых вопросов двусторонней повестки дня и наиболее важных, острых вопросов международной повестки дня» нужны все-таки личные встречи, подчеркнул Путин.

«Надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат», — цитирует Путина ТАСС.

Ожидается, что переговоры двух президентов продлятся не больше часа из-за насыщенной