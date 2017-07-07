Югра досрочно выполняет «майские» указы

В ходе очередного заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона губернатор Наталья Комарова отметила, что президентские указы и федеральные программы в Югре выполняются досрочно, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

В частности, то по состоянию на 1 июля исполнение расходных обязательств по государственным программам в Югре составляет 39% от годовых плановых назначений.

«Показатели исполнения президентских Указов, которые досрочно вышли на годовые значения, т.е. исполнены с опережением, выросли с 36 до 40. По 32 показателям фактическое значение соответствует плановым значениям на январь-июнь 2017 года», - отметила Наталья Комарова.

В этом году ожидается и рост объема высокотехнологичных медицинских услуг - их должны получить почти 12 800 пациентов. В регионе открываются новые медицинские учреждения, как компактные офисы врачей общей практики, так и классического – поликлинического типа.

«На Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Президента России Владимира Путина был представлен проект федеральной программы «Цифровая экономика». Дальнейшая информатизация медицинской сферы станет одним из общенациональных приоритетов. Необходимо, чтобы наши наработки в этой сфере позволили укрепить технологическое лидерство Югры, способствовали повышению качества медицинской помощи, позволяли рассматривать наш регион в качестве пилотной площадки по внедрению цифровых инициатив в системе здравоохранения», - поставила задачу глава региона.