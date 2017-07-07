Дорожный контроль. Депутаты Сургута опять несут ночные смены на городских улицах

В Думе города Сургута состоялось заседание рабочей группы по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, выполняемых в 2017 году.

На заседании присутствовали члены рабочей группы – представители Думы, Контрольно-счетной палаты, городской администрации, муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», представители отдела ГИБДД УМВД по городу Сургуту и представители подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы на автомобильных дорогах города. В этом году их пять – Северавтодор, Автодорстрой, Ювис, Дорстройиндустрия и Югратрансавто.

Председатель Думы города, руководитель рабочей группы Надежда Красноярова, обратила внимание всех присутствующих на то, что состояние дорог, их качественный ремонт являются основными составляющими партийного проекта «Безопасные дороги» и поэтому находятся на особом контроле «Единой России».

Уже с середины июня представители Контрольно-счетной палаты и депутаты несут ночные вахты по контролю дорожного строительства. В частности, Заместитель Председателя Думы Сургута Артем Кириленко уже несколько раз выезжал на объекты. Выявленные нарушения технологии производства ремонтных работ, фиксируются в актах обследования. Все недостатки, которые можно исправить в ходе производства работ в большинстве случаев по замечаниям членов рабочей группы подрядчиками устраняются.