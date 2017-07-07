Для людей, живущих с ВИЧ, появилось специальное мобильное приложение

На территории России с марта 2017 года доступно мобильное приложение Life4me+ (Apple, Google). Оно позволяет повысить качество получения специализированной медицинской помощи для людей, живущих с ВИЧ.

Приложение дает возможность пациенту заполнять и вести свою электронную медицинскую карточку, вносить свои результаты анализов, заполнять, следить через напоминания за приемом медикаментов и вести календарь приемов к врачу и на сдачу крови.

Кроме того, приложение содержит интерактивную карту, на которой пациенты могут быстро и удобно найти ближайший центр СПИД, лаборатории и сообщества людей, живущих с ВИЧ.

Приложением предоставляется достоверная справочная информация о ВИЧ-инфекции и ежедневные новости в области ВИЧ и сопутствующих заболеваний.

Пользователи приложения могут дополнительно соединиться по анонимному и безопасному каналу со своим лечащим врачом.