Владимир Мединский – историк. Министру культуры оставили ученую степень

Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета оставил в силе степень доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского, сообщает Lenta.ru.

За такое решение проголосовали 19 человек, против не высказался никто, трое членов диссовета воздержались. В заключении сказано, что диссертация «охватывает все задачи и поставленные цели, соответствует всем требованиям». Доводы о некорректных заимствованиях признаны не соответствующими действительности.

Это была уже третья попытка лишить Владимира Мединского ученой степени за ненаучность докторской диссертации. Ранее диссоветы в Уральском федеральном университете и МГУ не смогли это сделать. Впервые о несоответствии работы министра научным принципам и методологии говорили в 2012 году.