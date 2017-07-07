Навальный на свободе. Оппозиционера выпустили после 25 суток ареста

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста, сообщает «Медуза». Хотя политик находился в спецприемнике, утром 7 июля его вывезли в ОВД ЦАО Москвы и отпустили уже там.

Ранее глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков сообщал, что у выхода из спецприемника политика ждут активисты движения SERB, в том числе Александр Петрунько — его подозревают в нападении на оппозиционера в апреле, в результате которого политик получил ожог глаза.

Навальный оказался под арестом 12 июня, когда его задержали у своего дома и обвинили в организации несогласованного митинга. Сначала срок ареста установили в 30 суток, но затем сократили до 25.

Сегодня по всей стране в предвыборные штабы Навального начали приходить силовики и изымать агитационные материалы. В Москве один из волонтеров столичного штаба был госпитализирован с сотрясением мозга. По словам его коллег, его избили сотрудники полиции.