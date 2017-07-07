​Носители Samsung, берегитесь! На Android-устройствах появился вирус, ворующий деньги со счетов пользователей

Обнаружен новый вирус для Android-устройств, который списывает деньги со счетов владельцев заражённых устройств и при этом не может быть обнаружен антивирусными программами, сообщают newsru.com.

Программа распространяется по устройствам путем сообщений MMS. Пользователю приходит сообщение со ссылкой на фото от кого-то из контактов, и, если перейти по ссылке, то на смартфон загружается apk-приложение, которое запрашивает права доступа, включая права на отправку платных SMS-сообщений. После чего программа запрашивает права на полный доступ к устройству, заменяет собой стандартное приложение сообщений и начинает рассылать сообщение с вирусом по всем контактам в телефоне.

«Попадая на устройство, вредоносная программа рассылает себя по контактным листам жертвы. Параллельно она делает запрос на номер SMS-банкинга жертвы, узнает баланс счета и переводит деньги на счета, подконтрольные злоумышленникам. При этом происходит перехват входящих SMS-сообщений, в результате чего жертва не подозревает, что у нее снимают деньги, даже если подключена функция SMS-оповещений о списаниях», – сообщает компания Group-IB обнаружившая вирус.

Важно подчеркнуть, что антивирусные программы не могут определить данный вирус как вредоносный. Эксперты компании Group-IB призывают к максимальной осторожности пользователей к странным сообщениям, даже если они пришли от близких знакомых, а также обращать внимание на расширение загруженного файла.