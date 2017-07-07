​Второй мост через Обь возле Сургута построят к 2023 году. Он будет стоить десятки миллиардов рублей

В Москве прошёл третий Стратегический форум «Транспортные системы России», на котором было рассмотрено предложение строительства четырехполосного мостового перехода через р. Обь в районе г. Сургута.

Инфраструктурный проект Югры представили генеральный директор Фонда развития Сергей Внуков, заместитель генерального директора, руководитель проекта Роман Генкель, директор окружного управления автомобильных дорог Константин Гребешок.

Создание моста было включено в программу развития транспортной системы на 2016-2020 гг. Его общая протяженность составит 1,6 км, а подъездные дороги – 42 км. На презентации проекта было отмечено, что он претендует на софинансирование из федерального бюджета в размере 18 млрд. рублей, при условии что общая стоимость объекта с проектированием – 42,9 млрд рублей.

Плановые сроки выглядят следующим образом: проектирование – 2018-2019 годы, строительство – 2020-2023 годы, эксплуатация с 2024 по 2034 год.