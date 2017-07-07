​В Сургуте судят женщину, подозреваемую по «шпионской» статье

Сургутянка попала под суд по «шпионской» статье. Об этом рассказывает прокуратура округа. История такова: в 2014 году жительница города была в отпуске в Тайланде. Там она прикупила две видеокамеры, замаскированные под авторучку и брелок автомобильной сигнализации. Неизвестно, почему она решила продать всю эту технику, вернувшись домой, но бдительные полицейские увидели ее объявление в интернете и мигом прекратили этот злостный умысел, так как он попадает под статью Уголовного кодекса о «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». За это ей может светить до четырех лет тюрьмы либо существенный штраф.

Никто в России не смеет вести «негласное получение информации», кроме спецслужб. Никто.