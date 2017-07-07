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Министр образования России анонсировала масштабную реформу школ – они перестанут быть городскими

Министр образования России Ольга Васильева объявила о передаче школ от муниципальных властей, региональным. Она считает, что нынешняя система неэффективна и требует перемен, сообщает «Коммерснт».

Ольга Васильева отмечает, что нынешнее подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния. Трудно себе представить, что 44 тыс. школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», высказалась она. Сейчас муниципальные власти имеют право участия в создании образовательных программ, а это мешает созданию единого образовательного пространства. «Получается, мы не собираем страну, а ее растаскиваем», – делает выводы министр.

Важно отметить, что уже стартовал пилотный проект в Самарской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге, а также 16 других регионов согласились принять в нём участие.

Также Ольга Васильева на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что Минобрнауки даёт возможность и права регионам, самостоятельно открывать школы и дошкольные образовательные учреждения. «За пять лет в регионы из федерального бюджета в образование было вложено 415 млрд руб. Отдача должна быть больше»,— заявляет министр.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 106, комментариев: 2


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 12:40
Министерству не хватает рычагов давления на школы, ай-ай. Вместо того ,чтобы забить головы всем школьникам страны одинаковой трехцветной ватой, муниципалитеты используют разнообразный колор, недопустимая, по теперешним временам, вольность.
Тень совка становится всё более отчетливой, практически с каждым днем.
Roks
не нравится
Сегодня в 12:42
Есть такие, кто верит реформам, в современной России!? Заканчивается профанацией или митингами.... у бойцов Росгвардии,тоже дети есть

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