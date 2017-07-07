​В Сургутском районе проверяют все автобусы, перевозящие людей

С начала этого года по вине пассажироперевозящего транспорта в Сургутском районе зарегистрировано две аварии, в результате которых один человек погиб и 13 были травмированы.

Как сообщает районное ГИБДД, в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и недопущению ДТП, с 6 по 20 июля сотрудниками ГАИ проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Проверять будут все автобусы - межрегиональные, междугородные, вахтовые. Особое внимание будет уделено соблюдению водителями режима труда и отдыха, техсостоянию транспорта и своевременному прохождению техосмотра, а также наличию у водителя необходимой категории в водительском удостоверении и документов, подтверждающих законность осуществляемой перевозки пассажиров.