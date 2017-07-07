Михаил Селюков и Александр Мещангин работали в городе Нягань

Депутат Тюменской областной Думы (фракция ЛДПР) Михаил Селюков в рамках работы в избирательном округе посетил город Нягань.

Областной парламентарий совместно с депутатом Думы города Нягань, руководителем фракции ЛДПР Любовью Мещангиной провели встречу с председателем городской Думы Миляушей Татариновой. В ходе встречи были затронуты вопросы взаимодействия депутатов всех уровней, отмечено, что такой подход позволяет наиболее полно представлять интересы избирателей.

В продолжение рабочего дня Михаил Селюков совместно с коллегой из Думы Ханты-Мансийского округа – Югры Александром Мещангиным провели прием граждан по личным вопросам. В основном обращения касались жилищных и социальных проблем. На приеме был затронут и наболевший для горожан вопрос переселения из вагон-городков и ветхого жилья. По результатам всех обращений были даны разъяснения. Проблемы, озвученные на приеме граждан, находятся на контроле депутата.

В завершении рабочего дня Михаил Селюков встретился с партактивом ЛДПР города Нягани.

«Людям приходится долгие годы, десятилетия жить в помещениях изначально предназначенных для временного размещения, - отметил Михаил Селюков. – По словам представителей власти округа, проблема решается. Но зачастую приходится ждать очень долго, что вызывает возмущение и недовольство. В сложившейся ситуации стоит обратить внимание на эффективные управленческие решения для реализации поставленной задачи».

Окружной парламентарий Александр Мещангин подчеркнул, что с открытия общественной приемной ЛДПР в Нягани прошло не так много времени — два месяца, но жители города активно обращаются и многие вопросы уже ужалось решить: «Все обращения наших граждан в обязательном порядке заносятся в реестр. Ни один вопрос не остался без ответа. Не скрою - всем не удается помочь. Но консультации были даны каждому пришедшему к нам на прием. Мы стараемся помочь - встречаемся с руководителями предприятий, к которым есть претензии, по ряду обращений направляем запросы в проверяющие и надзорные органы. Нам важно услышать каждого!»