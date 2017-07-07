​В России определили регионы с самыми богатыми семьями. В пятерке лидеров — вся тюменская «матрешка»

Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг самых богатых семей. Список возглавили жители Москвы, Санкт-Петербурга, ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, делают вывод «РБК».

Респондентами данного исследования стал один процент состоятельных российских домохозяйств в регионах с населением более 500 тысяч человек. В ходе опроса выяснилось, что доход богатых семей в Москве составил более 1,5 млн рублей, возглавив данный список. На Ямале доход не сильно отличился от московского и составил 1 млн 471 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 999 тысяч. В Югре цифра составила всего на тысячу меньше, чем в северной столице – 998 тысяч, а в Тюменской области – 982 тысячи.

Стоит отметить, что самые скромные доходы у богатых людей в Мордовии, они составили (277 тысяч), Чувашской Республике (288 тысяч), Псковской области (303 тысячи).

Напомним, что средний доход наиболее состоятельных людей российских домохозяйств составляет 651 тысячу рублей.