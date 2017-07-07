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​Поклонская поделилась видео с ролями «порноактера» из «Матильды»/ ВИДЕО, 18+

Скандал вокруг еще не вышедшего фильма Алексея Учителя «Матильда» продолжается. Депутат Госудумы Наталья Поклонская опубликовала в своем Facebook видеоролик, представляющий собой нарезку из «порнографических и антихристианских» ролей актера Ларса Айдингера, играющего цесаревича Николая (в будущем царя Николая II) в картине Учителя.

«Всех неравнодушных, кто присылает мне все новые безобразные амплуа «гениального», со слов режиссера Учителя, «подобранного по душевному складу» актера на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности», — написано в публикации Поклонской.

Сам Айдингер был удивлен, узнав о своей репутации порноактера, и объяснил, что ему «странно слышать, что якобы в фильме есть порнографические элементы или то, что он порноактер из Германии. По словам актера, пищу для подобного рода рассуждений могли дать его неоднозначная роль в фильме «Гольциус и Пеликанья компания» Питера Гринуэя.

Справка: Ларс Айдингер — немецкий актер, режиссер и музыкант, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Играл в фильмах-призерах Берлинского («Страсть не знает преград» Марен Аде) и Каннского фестивалей («Персональный покупатель» Оливье Ассаяса), в ленте классика британского кино Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания», повествующей о жизни голландского мастера эротической гравюры XVI века Гольциуса.

Кстати, «Матильда» выходит в прокат 25 октября.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 195, комментариев: 0


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