​В Госдуме обяжут родителей ВИЧ-инфицированных детей отправлять их на лечение

В Госдуме начали разработку законопроекта, по которому ВИЧ-инфицированных детей обязаны будут отправлять на лечение. Поводом к этому послужил недавний прецедент, случившийся в Тюмени: ВИЧ-инфицированная женщина отказывалась лечиться сама и не лечила свою трехлетнюю дочь, утверждая, что ВИЧ-инфекции не существует. Девочка скончалась весной 2017 года. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщают РИА-Новости со ссылкой на «Парламентскую газету», одним из авторов инициативы по созданию законопроекта выступила заместитель председателя комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина: «Если врачи убеждены в угрозе ВИЧ-инфекции, пропаганда, отрицающая ее, должна пресекаться законом. Ведь это мракобесие может стоить жизни конкретным детям».

Как пишет издание, документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию.