В ОКБ Ханты-Мансийска обратилось около 370 человек, покусанных клещами

По состоянию на 6 июля с начала эпидемиологического сезона за медицинской помощью по поводу укуса клеща в Окружную клиническую больницу обратились 367 человек, из них 43 ребенка, сообщает пресс-служба ОКБ.

Только в первые трое суток эпидсезона 153 пострадавшим, в том числе 25 детям, был введен противоклещевой иммуноглобулин, в целях экстренной профилактики против клещевого энцефалита.

305 клещей были исследованы в лаборатории медицинского учреждения, пять насекомых оказались носителями вируса клещевого энцефалита. Специалисты выяснили, что 113 насекомых были переносчиками лайм-боррелиоза, 17 - эрлихиоза и 4 – анаплазмоза. Пострадавшим была экстренно назначена профилактическая доза антибактериальных препаратов.

Отмечается, что все люди, обратившиеся в окружную больницу, много времени проводили на дачных участках или на природе. При этом среди пострадавших от клещей вакцинированы только 82 человека, в том числе 13 детей.

Специалисты напоминают, что самым надежным средством защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Югорчанам, желающим сделать прививку от опасной инфекции, необходимо обращаться в прививочный кабинет консультативно-диагностической поликлиники кабинет № 1119 с 8.00 до 18.00 (в пятницу - с 08.00 до 17.00). Информация для справок: 390-077. Прививочный кабинет детской поликлиники № 2135 работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

В данный момент в Окружной клинической больнице предлагается экстренная вакцинация или ревакцинация. Помощь при укусе клеща оказывается в приемном покое инфекционного корпуса Окружной клинической больницы по улице Калинина 40, тел. 390-410. График работы – круглосуточно.