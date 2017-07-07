Сегодня в Югре последний день интернет-голосования за лучшего спортсмена июня

На сайте окружного департамента физической культуры и спорта с 1 по 7 июля включительно можно проголосовать за полюбившегося спортсмена. Атлет, набравший наибольшее количество голосов получит титул лучшего спортсмена июня.

В этот раз за звание лучший спортсмен месяца впервые поборются представители паралимпийского конного спорта и вольной борьбы: Александр Дмитриев и Алан Гогаев. Также претендуют на звание лучшего представители тхэквондо, плавания, водного поло и шахмат.



Депсорта напоминает о достижениях югорских спортсменов, Так, житель Нижневартовка Максим Храмцов в составе сборной страны завоевал первое в отечественной истории мужского тхэквондо золото чемпионата мира. По итогам завершившегося в Ханты-Мансийске мирового шахматного марафона, в составе сборной России наша Ольга Гиря стала обладательницей командного золота» Чемпионата мира.

Третье место в суперфинале Мировой лиги по водному поло заняла капитан команды ВК «Югра» Анна Тимофеева. В решающем матче с командой Венгрии югорчанка стала автором двух голов. Воспитанник конно-спортивного клуба «Мустанг» Александр Дмитриев стал лучшим всадником сборной России на международном турнире по паралимпийской выездке.

Пловчиха Дарья Кулик была удостоена серебряного приза чемпионата России по плаванию на открытой воде, и также была отобрана для участия в чемпионате мира по водным видам спорт. А; вольнику Алану Гогаеву в весе 65 кг досталась золотая награда национального первенства, тем самым атлет из Нижневартовска завоевал путевку на чемпионат мира.