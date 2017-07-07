Сургутские приставы провели рейд по поимке неплательщиков штрафов

Судебные приставы Сургута вместе с представителями административной комиссии провели рейд по поиску нарушителей, уклоняющихся от погашения штрафов.

Подобные мероприятия носят регулярный характер и проводятся раз в месяц. В июле под пристальное внимание федеральных исполнителей в Сургуте попали индивидуальные предприниматели, которые классифицируются судебными приставами как физлица. Основные нарушения - редпринимателей - незаконные торговля и установка торговых точек – киосков, павильонов, палаток.

Прошедший рейд можно считать удачным: практически все постановления судебные приставы вручили, правда, в основной массе не самим неплательщикам, а их родственникам. Только одному из проштрафившихся удалось передать официальную бумагу о наложении ареста на имущество лично в руки.

"Согласно закону, штраф должен быть уплачен нарушителями общественного порядка не позднее 60 дней со дня вступления административного постановления в законную силу. Разумеется, существует соразмерность имущества долгу: если сумма штрафа составляет пять тысяч рублей, то и арест имущества производится на эту сумму", - пояснила судебный пристав-исполнитель Гузель Вахитова.

С недавних пор оплатить задолженность можно через специальные терминалы, которые установлены практически в каждом территориальном подразделении ФССП. Сегодня и сами судебные приставы отправляются в рейд со спецтехникой и могут взыскать штраф здесь и сейчас.

Есть в арсенале судебных приставов и более жесткие меры воздействия на злостных неплательщиков. Наиболее эффективным является арест автотранспорта. Как показывает практика, автомобиль для водителя - святое, большинство нарушителей сразу же находят деньги для погашения задолженности на месте. Более того, с января 2016 года сотрудники ФССП имеют полное право приостановить действие водительских прав злостного неплательщика. Такие карательные меры применяют в случае задолженности более 10 тыс. рублей.

"Эта мера жесткая, но очень эффективная, для многих водителей временное лишение прав равнозначно лишению основного заработка", - заметила судебный пристав-исполнитель.

Следует отметить, что лишают водительских прав не сразу. Сначала должнику предлагают оплатить долги добровольно. Если неплательщик отказывается – ограничат действие водительских прав после письменного предупреждения об этом. Причем, согласно закону «Об исполнительном производстве», извещенным адресат считается при любом раскладе, будь то отказ от получения повестки или неявка за ней. Даже если должник получил извещение, но не забрал письмо в почтовом отделении, временное лишение прав ему обеспечено при первой же остановке его автомобиля сотрудниками ГИБДД.