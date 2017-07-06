К Земле летит огромный астероид "Аполлон". Он приблизится к нашей планете 11 июля

К Земле летит гигантский астероид. Он приблизится к нашей планете 11 июля, передает телеканал "МИР24" со ссылкой на уральских ученых.

По словам специалистов, космическое тело принадлежит к группе околоземных астероидов «Аполлон» и относится к классу потенциально опасных. По данным канала "Звезда", космическое тело имеет диаметр около 250 метров. Если он столкнется с планетой, то жизнь на ней будет уничтожена полностью.

«Он довольно крупный и потенциально опасный. При падении на Землю он способен уничтожить жизнь на планете. Его обнаружили совсем недавно», - приводит телеканал слова инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева.

Специалисты внимательно следят за перемещением астероида. Однако отмечают, что переживать пока не о чем - он пролетит над Землей на расстоянии в 2,9 миллиона километров со скоростью около 75 тысяч километров в час.