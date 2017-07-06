УАЗ объявил об отзыве 11 тысяч внедорожников «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод объявил об отзыве в России 11 тысяч внедорожников «Хантер». Сообщение об этом появилось на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2014 г. по сентябрь 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению.Причиной отзыва автомобилей являются нагнетательные шланги гидроусилителя руля не надлежащего качества.

Представители изготовителя ООО «Ульяновский автомобильный завод» проинформируют владельцев автомобилей подпадающих под отзыв по почте или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их машина под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, и связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Перечень опубликован на сайте Росстандарта.