В аэропорту Сургута открылись художественные выставки, посвященные городу

Накануне в зале вылета сургутского аэровокзала открылись имиджевые выставки Сургутского художественного музея, посвященные нашему городу. Об этом сообщает группа по связям с общественностью аэропорта.

Выставка «Графический портрет Сургута. Век ХХI» – это документально достоверный и стилистически цельный портрет Сургута, выполненный с филигранной точностью. Художница Татьяна Бреславцева начала проект «Портрет города» еще в 1993 году, отразив в своих работах реалистичные виды различных уголков Сургута.

«Впечатления о Сургуте» – это выставка талантливых карикатуристов со всего мира. У каждого из них сложилось свое впечатление о нашем городе, которое они постарались передать в своих работах.

Кроме этого, на пилоне в зале вылета сургутского аэровокзала размещены познавательные ролики об истории развития Сургута. Эти видеоматериалы – своеобразное путешествие по городу, которые дают возможность отправляющимся в полет пассажирам увидеть, каким он был, как преображались его улицы. Гости аэровокзала смогут «пройтись» по знакомым местам города, которые еще в недавнем прошлом имели совсем другие очертания.