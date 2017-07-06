Полицейские Сургутского района по горячим следам задержали веловоришку

В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение от жительницы Белого Яра о том, что из подъезда ее дома был похищен велосипед. Ущерб потерпевшая оценила более чем в 12 тысяч рублей.

Полицейскими по горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался житель того же поселения 1994 года рождения.

Похищенное изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.