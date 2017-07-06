Хоккеисты "Югры" провели первую тренировку

Хоккеисты ХК "Югра" провели первую тренировку после выхода из отпуска. Игроки сдали тесты на открытом стадионе «Югра-Атлетикс».

Как сообщает пресс-служба клуба, спортсменам предстояло выполнить несколько заданий: бег на 3000 метров, пресс, отжимания, приседания на одной ноге, пятерной прыжок, бросок набивного мяча от груди и тест на ловкость. Вечером югорские хоккеисты вышли на лед. По плану у команды две тренировки в день - «на земле» и ледовой площадке.

По словам тренера команды Евгения Хвостова, сегодняшние тесты дали штабу понять, кто в какой форме вышел на предсезонку. "Перед отпуском главный тренер всем ребятам раздал задания и предупредил, что не будет втягивающих тренировок, будем работать с первого дня со стопроцентными нагрузками, ведь профессионализм должен быть везде, не только в работе, но и на отдыхе. Нужно было готовиться самостоятельно", - рассказал он.