Юнцу из Салыма грозит 3,5 года тюрьмы за кражу упаковки сока

Полиция Нефтеюганского района задержала 18-летнего жителя Салыма, который подозревается в покушении на кражу со взломом.

По версии следствия, молодой человек решил ограбить торговый павильон в Салыме. Он обратил внимание на то, что листы металлической обшивки строения можно легко отогнуть. Вооружившись ломом, юнец пробрался внутрь и направился к кассовому аппарату. Однако сработала охранная сигнализация. Злоумышленник поспешил скрыться, прихватив с собой одну упаковку сока. По словам задержанного, он рассчитывал на крупную сумму, так как знал, что магазин пользуется популярностью у местного населения.

Следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.2 ст.158 УК РФ, – покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех с половиной лет.

В настоящее время гражданину предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.