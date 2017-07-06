Стоп,"Магнит"! ФАС запретило ритейлеру открывать новые магазины в пяти муниципалитетах Югры

Управление ФАС по ХМАО-Югре запретило розничной сети "Магнит" арендовать или покупать помещения доя открытия новых магазинов в пяти муниципалитетах округа. В ведомстве, что в четырех из них ритейлер приблизился к предельно допустимой доле рынка (в денежном эквиваленте) в 25%, а в одном - превысил этот порог.

Теперь для открытия новых магазинов сети недоступны: Нижневартовский районе (доля компании 24,14 %), Кондинский районе (24,51%), Лангепас (24,62%), Нефтеюганск (24,8%) и Югорск (25,2%). "Согласно федеральному закону, владелец торговой сети, доля которой превышает или приближается к 25% объема всех реализованных продовольственных товаров за прошлый год, не вправе приобретать или арендовать в границах территории дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности", - сообщили в ведомстве.

По данным на официальном сайте "Магнита", в Нижневартовском районе работают 13 магазинов сети, в Кондинском районе — три, в Лангепасе — четыре, в Югорске — семь, в Нефтеюганске — 12.