В ОМВД России по Сургутскому району на службу приглашаются оперуполномоченные уголовного розыска. Требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, отсутствие судимости, служба в ВС, среднее профессиональное или высшее образование. Сотрудникам гарантирована достойная и своевременная выплата денежного средств, срок службу 1 год за 1,5, ежегодный оплачиваемый отпуск, обеспечение жильем. Обращаться по телефонам: (8-3462) 74-73-75, (8-3462) 74-73-87
В Сургутский район требуются оперуполномоченные
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