Из тюменского окна выпал человек. Четвертый за последние две недели

Сегодняшним утром из окна тюменского дома по ул. Московский тракт упал человек. Женщина в халате выпала из окна шестого этажа и осталась жива, приземлившись на козырек офисного здания. Вероятно, тюменка пыталась свести счеты с жизнью.

Пострадавшую экстренно доставили в Областную клиническую больницу №2. Как сообщают в тюменской полиции, пострадавшей 48 лет. Сигнал о произошедшем в полицию поступил около 8 утра, на место выехала оперативная группа. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

За последние две недели это уже четвертый случай падения из окон в Тюмени. Так, 28 июня жертвой несчастного случая стал трехлетний малыш, он выжил. 29 июня из окна шагнул житель улицы Ватутина, его спасти не удалось. И 3 июля на улице Олимпийской с собой покончил еще один тюменец, предварительно зарезав свою жену.