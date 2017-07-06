​Генпрокуратура заблокировала сайты, «угрожающие общественной безопасности». Ими оказались порталы националистов

Ряд крупных сайтов националистического и экстримисткого характера был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. В число заблокированных сайтов вошли "Спутник и погром", "Русский сектор" и "Правый взгляд" передаёт «ТАСС».

"Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Напомним, что в конце 2012 года в России начал действовать так называемый «Чёрный список» сайтов. В него входят интернет-ресурсы, содержащие запрещенную информацию (детская порнография, пропаганда наркотиков, также разжигание межнациональной розни и экстремизм). Таким образом, Роскомнадзор сначала предупреждает владельца сайта о нарушениях, после чего, если владелец не реагирует на требования, те же требования предъявляются хостинг-провайдеру, и если после этого нелегальный контент все еще остается на сайте, то страница попадает в черный список и блокируется — вместе со всем сайтом.