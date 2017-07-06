​Нежданно-негаданно: «Ждун» станет героем российского мультфильма

Отечественная компания CD Land купила у создательницы нашумевшего «Ждуна» права на использование бренда в России и СНГ. О факте приобретения прав сообщил президент фирмы CD Land Юрий Цейтлин агентству городских новостей «Москва». Напомним, мгновенно превратившуюся в мем скульптуру сотворила голландская художница Маргрит ван Брифорт. Установленная на лавочке у Нидерландского Лейденского университета фигура посвящена всем ожидающим приема к врачу пациентам.

«Cейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном, — заявляет Юрий Цейтлин. — Мы будем различным крупным компаниям лицензировать образ Ждуна для производства товаров народного потребления и рекламы. Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию». Кроме того, у персонажа появится свой видеоблог.

Отметим, что CD Land подала заявку на регистрацию в России бренда и изображения Ждуна в Роспатент.