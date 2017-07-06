Эксперты считают, что селфи – популярная причина заражения подростков вшами

Смартфоны способствуют распространению вшей среди детей, считают эксперты из Оксфорда: когда дети сближаются, чтобы сделать селфи, паразиты перепрыгивают с одной головы на другую, передает Газета.

К такому выводу эксперты из Оксфордского университета, предоставив результаты исследования детей в больнице Джона Рэдклиффа, на ежегодной конференции Британской ассоциации дерматологов.

По информации, собранной учеными, 62,5 процентов из всех детей, у которых были мобильные гаджеты, за последние пять лет страдали от вшей, а те, у кого смартфонов не было - лишь в 29,5 процентах случаев заражались паразитами.

В России о роли смартфонов в «завшивливании» говорили еще в 2014 году, когда Роспотребнадзор по Курской области выпустил памятку, в которой подчеркивалось, что «причиной распространения педикулеза среди подростков, по мнению экспертов, стало увлечение селфи.