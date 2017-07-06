​В сети появился сайт для любителей кошек, в котором непрерывно воспроизводится мурчание

Инженер и звуковой дизайнер по имени Стефан Пиджин запустил сайт под названием Purrli, на котором в непрерывном режиме воспроизводится кошачье мурчанье, сообщает «РГ».

При этом разработчик подумал и о пользователях портала, дав им возможность настроить несколько различных параметров: мурлыканье может быть более сонным, возбужденным, расслабленным или необычайно довольным, и так далее.

Также слушатели смогут увеличивать или уменьшать количество мяуканий по своему желанию, но не более четырех «мяу» в минуту.