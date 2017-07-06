16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,5787   EUR  67,6754  

​«Левада-центр» обнаружил рост «Единой России» и падение всех остальных. Во всем виноват политический «анабиоз»

Согласно проведенному опросу «Лавада-центра», популярность партии «Единая Россия» выросла на восемь процентов по сравнению с июлем 2016 года. Респондентов попросили ответить на вопрос: за представителей какой партии они бы отдали свои голоса? За единороссов проголосовало бы 63 процента опрошенных, а в прошлом году результат составил 55 процентов. В то же время рейтинги других партии снизились или остались без изменений, пишут «РБК».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов высказал своё мнение, что рост популярности «Единой России» вызван в первую очередь прямой линий президента, а падение других партий – из-за послевыборного «затишья». «В прошлом июне все партии выкладывались. Сейчас было некоторое затишье из-за президентских выборов, медийная активность партий также снизилась», — сказал Обухов.

Однако же с ним не согласился депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Он считает, что рост «Единой России» относителен, что партия становится популярней из-за своей работы над образом в СМИ. «Говорят не о том, какие у них недоработки, а о том, какие у них успехи», — высказался Нилов и объясняет рост погрешностью при подсчётах результатов, а также зависимостью от того в каких регионах был проведён опрос. «Я знаю, что мы — вторая партия и рейтинг у нас минимум 20 процентов», — заявляет депутат от «Справедливой России».

Политтехнолог Вячеслав Смирнов уточнил, что респонденты опросов запоминают только тех, кто присутствует в СМИ. А политолог Александр Кынев высказал своё мнение, о том, что рост «Единой России» и падение остальных партий вызваны анабиозом российской партийной системы после прошлогодних партийных выборов. Он считает, что партии после выборов оказались истощены и свернули свою деятельность именно поэтому избиратели и не знают большую часть партийных акционеров.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:02, просмотров: 112, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Как летали, так и будем летать

​Как летали, так и будем летать
В России все беспилотники тяжелее 250 граммов должны быть поставлены на учёт с 5 июля 2017 года. Но пока в России не существует возможности пройти регистрацию дрона и законно и незаконно
Сергей Герасимов, творческое объединение ZaKadrom Сегодня в 14:37
35 1
​Администрация Сургутского района подписала соглашение о сотрудничесве с «Монеткой»

​Администрация Сургутского района подписала соглашение о сотрудничесве с «Монеткой»
Данное соглашение является первым в округе, заключенным между торговой сетью и муниципальным районом
Лилия Сулейманова Сегодня в 09:45
249 0
​Два майора семьи Габдуллиных

​Два майора семьи Габдуллиных
История Илдара и Ирины, которые создали семью, вместе были учителями, а потом переехали в Сургут и (снова вместе!) стали полицейскими
Пресс-служба УМВД по городу Сургуту Сегодня в 09:22
289 0
​Погнали, чтобы не угнали. Сургутские полицейские провели тематический велопробег

​Погнали, чтобы не угнали. Сургутские полицейские провели тематический велопробег
В ходе заезда ни один велосипед не пострадал и не был украден
Анастасия Спатаренко 05 июля в 17:13
483 1
​Лилии да дельфиниумы: инициативные жители сургутских дворов собственноручно создают эффектные цветники // ФОТО

​Лилии да дельфиниумы: инициативные жители сургутских дворов собственноручно создают эффектные цветники // ФОТО
Сургутяне рассказали газете «Новый Город» о self-made благоустройстве
Надежда Макаренко 05 июля в 15:21
421 1
«Ёшкин кот! Египетская сила!» Читатели siapress.ru стараются не материться при детях // ИНФОГРАФИКА

«Ёшкин кот! Египетская сила!» Читатели siapress.ru стараются не материться при детях // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 05 июля в 12:50
333 1
Самое идиотское решение в сфере градостроительства // ВИДЕОБЛОГ

Самое идиотское решение в сфере градостроительства // ВИДЕОБЛОГ
Почему ни одному чиновнику не приходит в голову построить путепровод над центральным парком Нью-Йорка, который больше парка «За Саймой» в 150 раз, а у нас об этом серьезно думают?
Редакция СИА-ПРЕСС 05 июля в 11:41
803 13
Крым и отдых — вещи несовместимые // ИНФОГРАФИКА

Крым и отдых — вещи несовместимые // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru не считают, что день присоединения полуострова нужно делать выходным
Редакция СИА-ПРЕСС 04 июля в 18:04
577 0
​Вадим Шувалов опросил своих подписчиков об итогах своей работы за год. Спойлер: все хорошо

​Вадим Шувалов опросил своих подписчиков об итогах своей работы за год. Спойлер: все хорошо
Константин Шперлинг 04 июля в 16:20
1081 4
​Эстакада над Саймой. Скрытая угроза

​Эстакада над Саймой. Скрытая угроза
Представьте, что сегодня у нас нет денег, а завтра (через пять, десять лет) в город придет инвестор, который захочет вложить деньги в этот путепровод
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 04 июля в 12:15
2715 7
Настроения инвесторов будут определяться «высокой политикой» // АУДИО, ТЕКСТ

Настроения инвесторов будут определяться «высокой политикой» // АУДИО, ТЕКСТ
Несмотря на вероятность краткосрочного укрепления, российская валюта по-прежнему переоценена относительно нефти, экономически справедливый курс – ближе к 62-64 руб. за доллар
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 04 июля в 11:49
507 0
Такой футбол нам не нужен. Читатели siapress.ru не заинтересовались Кубком Конфедераций // ИНФОГРАФИКА

Такой футбол нам не нужен. Читатели siapress.ru не заинтересовались Кубком Конфедераций // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 02 июля в 10:47
748 0
«Стоун, Путин? Не, не видел» Читатели siapress.ru не особо знакомы с фильмом Стоуна о российском президенте // ИНФОГРАФИКА

«Стоун, Путин? Не, не видел» Читатели siapress.ru не особо знакомы с фильмом Стоуна о российском президенте // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 01 июля в 11:20
826 0
За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней

За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней
Главный врач ОКД Ирина Урванцева рассказала, как реализуется проект по заботе о сердечном здоровье сургутян
Елизавета Саенко 26 июня в 15:38
1188 1
Успехи тюменского АПК оценили в Минсельхозе России

Успехи тюменского АПК оценили в Минсельхозе России
Никита Шаганенко 30 июня в 14:51
856 0
Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства

Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства
Ну вот, наконец, и лето. В связи с этим – долгожданный почти пляж, сиречь место отдыха на Сайме, оборудованное по последнему слову отошедшего в ипостась зодчества.
Олег Владимиров 30 июня в 17:16
1407 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика