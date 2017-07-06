​«Левада-центр» обнаружил рост «Единой России» и падение всех остальных. Во всем виноват политический «анабиоз»

Согласно проведенному опросу «Лавада-центра», популярность партии «Единая Россия» выросла на восемь процентов по сравнению с июлем 2016 года. Респондентов попросили ответить на вопрос: за представителей какой партии они бы отдали свои голоса? За единороссов проголосовало бы 63 процента опрошенных, а в прошлом году результат составил 55 процентов. В то же время рейтинги других партии снизились или остались без изменений, пишут «РБК».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов высказал своё мнение, что рост популярности «Единой России» вызван в первую очередь прямой линий президента, а падение других партий – из-за послевыборного «затишья». «В прошлом июне все партии выкладывались. Сейчас было некоторое затишье из-за президентских выборов, медийная активность партий также снизилась», — сказал Обухов.

Однако же с ним не согласился депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Он считает, что рост «Единой России» относителен, что партия становится популярней из-за своей работы над образом в СМИ. «Говорят не о том, какие у них недоработки, а о том, какие у них успехи», — высказался Нилов и объясняет рост погрешностью при подсчётах результатов, а также зависимостью от того в каких регионах был проведён опрос. «Я знаю, что мы — вторая партия и рейтинг у нас минимум 20 процентов», — заявляет депутат от «Справедливой России».

Политтехнолог Вячеслав Смирнов уточнил, что респонденты опросов запоминают только тех, кто присутствует в СМИ. А политолог Александр Кынев высказал своё мнение, о том, что рост «Единой России» и падение остальных партий вызваны анабиозом российской партийной системы после прошлогодних партийных выборов. Он считает, что партии после выборов оказались истощены и свернули свою деятельность именно поэтому избиратели и не знают большую часть партийных акционеров.