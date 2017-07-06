​Прямая линия президента обрушила рейтинг многих губернаторов. Но тюменская «матрешка» устояла

Прямая линия президента Владимира Путина повлияла на знаменитый «рейтинг выживаемости губернаторов» – часть глав регионов после разговора президента с населением «посыпалась» вниз, но руководители «матрешки» эту бурю пережили. Например, губернатор области Владимир Якушев сохранил свое место в тройке лидеров (после, разумеется, Сергея Собянина и Рамзана Кадырова), сообщает «РБК».

Больше всех пострадал Дмитрий Кобылкин из Ямала – он за месяц потерял два пункта и оказался на восьмом месте. Губернатор Югры Наталья Комарова, несмотря на наличие двух жалоб из региона на прямой линии с президентом и отправку в округ ревизоров из администрации президента, потеряла лишь один пункт – сейчас она на 11 месте в рейтинге губернаторов России.

Куда хуже дела, например, у главы Ставропольского края Владимира Владимирова (которому Владимир Владимирович заочно задал вопрос: «Где деньги, Владимир Владимирович?»), занявшему 38 место (минус 18 пунктов). Напомним, во время прямой линий с президентом жительница региона пожаловалась на то, что с нее требуют деньги, за восстановительные работы после наводнения. У главы самарской области Николая Меркушкина (75 место, минус 9 пунктов) это связано с тем, что на трансляции была задета тема льготников в возглавляемом им регионе.