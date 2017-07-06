​Югорские байкеры присоединились к международной акции «Волна памяти» и отправились к Забайкалью

В Ханты-Мансийске прошла международная акция «Волна памяти», посвященная теме безопасности на дорогах. В ней приняли участия байкеры из многих городов Югры: Салехарда, Нягани, Сургута, Нижневартовска.

Особо подчеркивается, что «Волна памяти» - это самостоятельное движение, находящееся вне политики и бизнеса. Основной ее мотив – это желание мотоклубов различных регионов России и Белоруссии дать каждому желающему возможность безопасно проехать любой участок «волны» и в каждом городе по пути следования получить бесплатный ночлег и ужин от местного мотоклуба.

«Я проехал буквально всю Россию и по нескольку раз, бывал в Европе и Азии, - рассказывает один из организаторов акции в ХМАО Алексей Рогин. - Совместно с Русским географическим обществом в прошлом году снимал документальный фильм о мототуризме. Съемки шли на протяжении 12,5 тысяч километров. По пути мы устраивали пресс-конференции в Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Якутске и Магадане. Рассказывали молодёжи правила таких переездов и о том, как красива наша страна – стоит только сесть и поехать. В этот раз миссия схожа «Волна памяти» - это акция за безопасность, посвященная трагической смерти Алексея Барсукова, известного райдера. Его убили отморозки, когда он совершал мотопробег в Забайкалье несколько лет назад. В Югре, конечно, такого нет, но это лишний повод объединить северное мотоциклетное братство».

Байкеры планируют за два дня проехать Югру и выдвинуться в сторону Омской области к Забалькалью.

Кстати:

От Югры и Ямала в мотопробеге участвуют мотоклубы: «Yamburg MCC», «Ямальский Легион», «Nord Division», «Райдо», «Легион 86», «Белые кречеты» и «Комсомольцы».