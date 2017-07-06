​Жириновский предложил ввести госмонополию на жилищное строительство. Угадайте, зачем?

Владимир Жириновский на думских слушаниях предложил государству монополизировать строительство жилья. К этому чудесному выводу он пришел после шести часов разговора по проблеме обманутых дольщиков.

«Пришло много людей, которые, конечно, в очень скверную историю попали: вложили огромные деньги, но так и не получили квартиру. Для некоторых это были последние деньги», – делится словами Жириновского пресс-служба партии ЛДПР.

Монополизация государством сферы строительства жилья, по мнению Владимира Вольфовича, приведет к тому, что строительные компании будут загружены заказами, люди будет обеспечены жильем, и все это полностью исключит возможность мошенничества.

«Скажем, Минстрой за свой счет строит жилые дома по всей стране, и у него любой желающий может в рассрочку без процентов или под минимальный процент на 15-20 лет выкупить квартиру. Причем, в случае какой-то тяжелой жизненной ситуации, гражданин будет иметь право, по решению суда, временно прекратить выплаты, например, на один год. А если и далее он не потянет ежемесячные платежи, ему могут предложить заменить взятую квартиру на более дешевую (поменьше, подальше от центра), которую он сможет оплачивать», – считает Жириновский. По его мнению, это единственный способ навести порядок в этой сфере.